Eccellenza: l’Agropoli chiude il 2022 con un pari

L’Agropoli pareggia in quel di Montemiletto. Finisce 0 a 0 con i delfini che rallentano nuovamente il loro inseguimento alla capolista San Marzano.

Montemiletto – Agropoli: la gara

Primo tempo equilibrato. I cilentani partono subito bene e si mostrano arrembanti ma con il trascorrere dei minuti è la formazione di casa a conquistare metri e a rendersi pericolosa. Le sue sortite dalle parti di Paparella sono però poco incisive. L’Agropoli dal suo canto, quando riesce a prendere palla ha difficoltà a trovare i giusti spunti per la ripartenza, complice anche il buon pressing dei giallo – verdi.

Al 39′, però, arriva l’azione più concreta dei delfini con Arevalo che impegna l’estremo difensore ospite che sventa il pericolo non senza difficoltà. Quando il primo tempo sembra scorrere via senza ulteriori sussulti, Vuolo ferma irregolarmente una sortita offensiva del Montemiletto. Per l’arbitro è calcio di rigore ma Puglisi si fa ipnotizzare da Paparella. Nel finale ancora Arevalo impegna Calabrese ma il risultato non si sblocca. Si va dunque all’intervallo sul punteggio di parità: 0 a 0.

Il secondo tempo

Nella ripresa l’Agropoli entra in campo più rinunciataria, lasciando al Montemiletto il pallino del gioco. I delfini si svegliano soltanto dopo l’ora di gioco quando tornano a rendersi pericolosi dalle parti dell’estremo difensore ospite con Maiese e Arevalo. Al 70′ i cilentani recriminano anche per un possibile calcio di rigore non concesso dal direttore di gara. È però il Montemiletto a sfiorare la rete con Ceparano.

ei restanti minuti la gara non regala grosse emozioni: l’Agropoli prova a spingere il piede sull’acceleratore ma si mostra senza idee e poco concreta. I padroni di casa, invece, si limitano a difendere senza troppe preoccupazioni. Al triplice fischio le due compagini si dividono la posta in palio.