Carte di pagamento: boom di richieste per le prepagate con IBAN

Negli ultimi tempi, con l’aumento sempre più consistente degli acquisti e dei movimenti di denaro tramite web, è diventato indispensabile dotarsi di una carta prepagata da utilizzare affinché queste transazioni siano più rapide e più sicure.

Infatti, sulla carta prepagata è possibile caricare esclusivamente l’importo necessario per portare a termine l’acquisto senza il timore che possano essere sottratti altri soldi.

È anche molto comoda per il fatto che possano essere salvati i suoi dettagli qualora si utilizzi spesso uno stesso canale di acquisto ed evitare così di doverli ogni volta reinserire.

Ancora più ricercate stanno diventando le carte prepagate con IBAN perché, oltre ad offrire i servizi classici, hanno anche le principali caratteristiche di un conto corrente.

Inoltre, le carte di ultima generazione prevedono di poter essere utilizzate con la modalità contactless che ha trasformato la fase di pagamento in un veloce contatto tra la carta e il dispositivo per effettuarlo senza dover digitare a prescindere i codici PIN associati: un’innovazione che, come rilevato dal Politecnico di Milano, ha reso questa modalità la più diffusa tra gli italiani per i pagamenti presso i punti vendita fisici.

Le principali caratteristiche delle carte prepagate con IBAN

L’IBAN, ossia l’International Bank Account Number, è un codice alfanumerico che identifica il conto corrente, la banca e il paese di riferimento e che permette l’identificazione bancaria della carta prepagata a cui viene assegnato e che, quindi, darà l’opportunità di fare molti dei movimenti che prevedano l’apertura di un conto come i bonifici, le ricariche, i pagamenti presso tutti gli esercenti, prelievi presso lo sportello bancomat o tramite qualsiasi ATM abilitato senza doverne avere uno.

Sarà un modo alternativo e meno dispendioso, qualora si tratti di possessori ritirati dal lavoro, per riceve la pensione o, qualora invece la persona sia ancora un lavoratore attivo, per avere lo stipendio accreditato.

Portali di comparazione come Facile.it permettono di mettere a confronto le proposte più interessanti del momento, così da individuare in pochi click la carta prepagata con IBAN in grado di soddisfare al meglio le proprie esigenze. Tra le altre prestazioni possibili, inoltre, ci sarà quella della domiciliazione delle utenze domestiche o sarà semplicissimo usarla per pagare eventuali bollettini.

Può essere una valida alternativa anche per gli studenti che inizino a muoversi senza genitori o per gli universitari, soprattutto nel caso in cui siano dei fuorisede, o per quei giovani che siano alle prese con il primo lavoro o che forniscano prestazioni occasionali e che abbiano bisogno di un canale attraverso il quale venir retribuiti; inoltre potranno usufruire di tutti i benefici offerti dal conto corrente tradizionale e poter, inoltre, sfruttare tutti i vantaggi derivati dall’età che spesso vengono messi a loro disposizione dai circuiti bancari.

Gli elementi da valutare in fase di scelta

È importante prima di selezionare la propria carta prepagata con IBAN assicurarsi di sceglierne una con le funzionalità necessarie e che sia gestita da un sistema sicuro. Infatti, è fondamentale tenersi lontani da possibili imbrogli e frodi e poter monitorare continuamente quali operazioni passino attraverso la carta con le applicazioni scaricabili sul proprio smartphone o con i più tradizionali sms o mail.

È sicuramente preferibile optare per un circuito che, innanzitutto, venga riconosciuto e accettato in qualsiasi parte del mondo e su qualsiasi portale così da essere certi che possa essere utilizzabile in qualsiasi momento. Inoltre, se si viaggia molto, è bene conoscere anche quali siano le condizioni di utilizzo e le commissioni quando si è al di fuori dei confini nazionali.

I limiti della carta prepagata con IBAN risultano essere davvero pochi in confronto alle prestazioni offerte: infatti, ad esempio, non possono essere accettate come garanzia per il noleggio auto e di beni di particolare valore, operazioni per le quali è richiesta la tradizionale carta di credito, o per convertire assegni in denaro, ma tra gli altri aspetti positivi c’è quello di poter essere ricaricata da chiunque e in modo smart.