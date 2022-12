Ztl in via Landolfi ad Agropoli: ecco cosa cambia per l’accesso al centro storico

Come anticipato da InfoCilento.it, cambiano le regole per la Zona a Traffico Limintato in via Carmine Rossi e via Landolfi ad Agropoli. Il varco elettronico sarà disattivato dalle ore 17.00 alle 22.00 tutti i giorni; il sabato già a partire dalle ore 15.00.

Ecco le regole nel centro storico

Su piazza San Severino, che costituisce il punto di arrivo più prossimo al centro storico, sarà operativo il disco orario con durata pari a 60 minuti. Accesso libero e senza limitazioni per residenti e mezzi autorizzati.

Le nuove prescrizioni saranno operative dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, pertanto già a partire da oggi.

Al contempo attivo un nuovo varco elettronico, che permette di differenziare la ZTL di via Carmine Rossi (che resta sempre operativa), da quella di accesso a via Landolfi. Sarà così anche possibile risolvere il problema delle auto che, a causa della scarsa segnaletica, finivano in piena isola pedonale.

Il commento

“Una decisione presa, come annunciato, per agevolare gli esercenti del borgo e per favorire i fedeli nella partecipazione alle funzioni religiose”. Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.

Da diverse settimane la Ztl in via Carmine Rossi era rimasta sempre attiva. La speranza dei residenti è che ora via siano regole precise per il suo funzionamento.