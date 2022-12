Home/Cronaca/ Trasferiscono titolarità di onoranze funebri per evitare sequestro: in sei nei guai

Trasferiscono titolarità di onoranze funebri per evitare sequestro: in sei nei guai Avevano trasferito la titolarità di un'agenzia di onoranza funebri fittiziamente. Misure cautelari o interdittive per sei persone