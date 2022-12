Pnrr, due importanti progetti di riqualificazione ammessi a finanziamento: Comune gongola

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale del Comune di Pisciotta, guidata dal sindaco Ettore Liguori. Sono state, infatti, ammesse a finanziamento entrambe le proposte di intervento nell’ambito dei Servizi e Infrastrutture sociali che il Comune aveva presentato in risposta all’avviso pubblico rientrante nei piani del PNRR.

Fondi PNRR: ecco i progetti nel Comune di Pisciotta

Nello specifico gli interventi riguarderanno il completamento dell’ex edificio scolastico di Rodio e il completamento del campo sportivo alla frazione Caprioli.

Per quanto riguarda il primo intervento, l‘ex edificio scolastico sarà parzialmente destinato a residenza per anziani. Strutture sulle quali molti Comuni stanno investendo, al fine di creare maggiori servizi per i cittadini sul territorio.

Tra gli interventi in programma presso il campo sportivo, è previsto l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione con l’installazione delle torri faro. L’iter per l’avvio delle opere era stato avviato negli anni scorsi. L’Ente aveva deciso di contrarre un mutuo a tasso zero con l’Istituto Credito Sportivo.

L’Ente aveva già effettuato interventi che hanno previsto la posa in opera del manto in erba artificiale e interventi vari di adeguamento agli spogliatoi.

Il commento

«Significativi gli interventi per la creazione e la riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali presenti sul territorio comunale»- così fanno sapere da Palazzo di Città