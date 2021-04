Pisciotta: un’area giochi presso l’ex edificio scolastico

PISCIOTTA. L’ Ente, amministrato dal sindaco Ettore Liguori, ha deciso che saranno realizzati dei lavori nell’ex edificio scolastico alla frazione Rodio. Nella fattispecie verrà sistemato un terrazzo, e ci si occuperà della sua manutenzione, nonché dell’allestimento di alcuni giochi per bambini.

Il comune utilizzerà i fondi assegnati dal DPCM del luglio 2020 che eroga fondi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, agli Enti locali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e destinati alle infrastrutture sociali.

Ragion per cui il beneficio di 27.402,50 euro sarà così utilizzato nel quadro economico di spesa: 21.666,53 euro verranno assegnati all’esecuzione dei lavori, il resto resterà in capo alla Stazione Appaltante per il pagamento delle spese tecniche e dell’IVA.