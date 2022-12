I film di Natale ci fanno sentire bene. Scopriamo perché

Siamo ormai nel pieno delle festività natalizie e come accade ogni anno in questo periodo si ripetono rituali, usanze e abitudini che rispettiamo con più o meno piacere. Tra le consuetudini c’è certamente quella di sedersi insieme ad amici e familiari e guardare in compagnia i film di Natale. Alcuni sono dei veri e propri classici. Pur avendoli visti decine di volte non perdiamo mai l’occasione di riguardarli, magari ripetendo a memoria tutte le battute. E questo accade sempre con grandissimo piacere.

Perché amiamo così tanto il film natalizi?

Per gli esperti ci sono più ragioni. I film di Natale, infatti rievocano vecchi ricordi magari di momenti felici, o anche situazione malinconiche che però ci piacerebbe rivivere. I film natalizi, insomma, risvegliano in noi un pregiudizio cognitivo di nostalgia, che, come altre cose nel corso della nostra vita, ci induce a credere che le cose prima andassero meglio.

Ma il film di Natale rappresentano anche un rifugio dalla frenesia quotidiana, ci riportano indietro nel tempo, ci regalano momenti di serenità e spensieratezza che ci fanno fare un viaggio indietro nel tempo, fino a momenti idilliaci della nostra vita o magari al periodo in cui eravamo bambini.

Insomma sedersi a guardare un film di Natale, da soli o in compagnia, è un vero e proprio momento di relax.

Film di Natale: i grandi classici del periodo

Nella top five dei film di Natale sicuramente dobbiamo inserire i classici Disney. Soprattutto in passato hanno rappresentato la compagnia di noi bambini nel periodo natalizio.

Una poltrona per due. Le reti Mediaset lo trasmettono quasi ogni anni, puntuale come sempre. Si tratta di una commedia natalizia don Eddie Murphi e Dan Aykroyd che ci riscalda il cuore.

Mamma ho perso l’aereo e Mamma ho riperso l’aereo, sono altri due classici film di Natale che la tv ci ripropone. Alzi il dito chi non guarda con piacere le avventure di Kevin McCallister!

Un altro classico è Parenti Serpenti, una pellicola dalla satira feroce tipica di Mario Monicelli. Un’opera del 1992 ma ancora attualissima.

La tradizione anglosassone vuole che il libro Canto di Natale vada letto davanti al camino alla vigilia di Natale. La trasposizione cinematografica, A Christmas Carol ha quasi la stessa valenza,

Che ne dici del Grinch? Ci sono varie versione di questo film, tutte ci vengono proposte a Natale e per molti sedersi davanti alla tv è un rituale irrinunciabile.

Qual è il tuo film di Natale preferito capace di metterti il buonumore?