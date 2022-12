Agenzie di viaggio del Cilento ripartono: Federtravel rinnova le cariche

Federtravel Cilento, l’Associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle Agenzie di viaggi e turismo, Bus e Tour Operator, presenti nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, rinnova le sue cariche. La scorsa settimana, presso la Fondazione Alario ad Marina di Ascea, si è tenuta l’assemblea generale.

Federtravel Cilento rinnova le sue cariche e rilancia i suoi obiettivi

Per la carica di presidente c’è una riconferma. Si tratta di Luigi Gatto. Vice presidente e segretario rispettivamente Simona Chirichiello e Clemente Cammarota.

Tra gli obiettivi primari del nuovo gruppo dirigente l’impegno ad interfacciarsi con le Istituzioni di riferimento, in primis il Parco del Cilento, la Regione Campania ed i Comuni dove hanno sede le 20 agenzie associate.

Il settore incoming, fiere ed infopoint, verrà seguito dalla vicepresidente Simona Chirichiello – Discover Cilento di Pisciotta, che si avvarrà della collaborazione degli associati, Angelo D’Angiolillo – Cilento Blu/Marina di Ascea, Marina Schiavo – Verdeblu Travel/S.Maria di Castellabate, Nadia Di Bello – Archeotrekking/ Ascea Marina ed Orlando Scola – Cilentomania.

Ad Antonio Domini – agenzia An.Bi Travel di Agropoli , il settore rapporti con i fornitori (Trenitalia, Italo, Tour Operators, ecc.), con un primo compito già in agenda: i collegamenti via mare con il Cilento, da programmare e rendere noti già in primavera e (finalmente) l’assegnazione delle biglietterie Alicost alle adv del Cilento.

A Clemente Cammarota – agenzia Cilento Blu/ Marina di Ascea, la delega a seguire la formazione professionale, per garantire servizi con standard internazionali.

Le criticità da risolvere

Diverse le criticità da risolvere. «Ancora oggi, e i riscontri sono recentissimi, il Cilento resta un territorio poco conosciuto e difficilmente raggiungibile», spiegano da Federtravel Cilento.

«Il Cilento, da tempo ci viene detto e ripetuto anche nelle manifestazioni fieristiche, ha ancora una grande potenzialità da esprimere nel turismo, volàno dell’economia. Gli operatori turistici pronti a ripartire, con rinnovata energia, ed a fare la propria parte, auspicano maggiore disponibilità dalle citate istituzioni». Così fanno sapere dall’associazione.