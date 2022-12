Prima Categoria: al San Marco il derby cilentano col Pisciotta

Vittoria pirotecnica dell’Atletico San Marco sull’Atletico Pisciotta nel campionato di Prima Categoria. Risultato finale di 3-2 e tre punti importanti per continuare a mantenere le zone alte della classifica.

Il Real Vatolla supera agevolmente con un secco 0-4 il Rovella e continua la sua striscia di risultati utili consecutivi.

Il Città di Campagna mantiene il primato in classifica grazie alla vittoria per 3-1 contro l’Olympica Cilento.

Insegue mantenendo il passo la Battipagliese che vince per 3-1 contro l’Ascea.

Rallentano invece l’Atletico Battipaglia che pareggia 0-0 contro il fanalino di coda Pro Colliano e il Faraone battuto per 0-1 dal Real Bellizzi.

Risultati Prima Categoria

Battipagliese 3 – Ascea 1

Olevanese 1 – Macchia 2

San Marco Agropoli 3 – Pisciotta 2

Atletico Battipaglia 0 – Pro olliano 0

Campagna 3 – Olympica Cilento 1

Faraone 0 – Real Bellizzi 1

Rovella 0 – Real Vatolla 3

Classifica

Campagna 31

Battipagliese 29

Vatolla 27

San Marco Agropoli 26

Atletico Battipaglia 21

Real Bellizzi 21

Macchia 21

Faraone 21

Atletico Pisciotta 18

Olevanese 13

Olympica Cilento 10

Ascea 9

Rovella 4

Pro Colliano 3