Due defibrillatori per gli impianti sportivi di Camerota

Impianti sportivi più sicuri a Camerota grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale. Questa mattina, infatti, il dottore Francesco Saturno, consigliere delegato alla Sanità, ha consegnato a Lello Saturno, presidente dell’Asd Atletico San Marco, e a Domenico Fiumarella, capitano della Polisportiva Marina, due defibrillatori semiautomatici portatili.

Defibrillatori per gli impianti sportivi: l’l’iniziativa

I defibrillatori saranno custoditi e installati presso il campo sportivo Papa Giovanni XXIII di Camerota capoluogo e presso il campo sportivo Leon de Caprera di Marina di Camerota. Potranno essere utilizzati in qualsiasi momento ce ne sia l’esigenza. Due strumenti salvavita, quindi, saranno a disposizione della comunità e in particolare degli sportivi che settimanalmente svolgono attività sui due campi di Camerota.

«La consegna rientra in un progetto più ampio che interessa tutto il territorio comunale – dice il dottore Saturno -. Abbiamo intenzione di attrezzare quanti più punti strategici possibili con i defibrillatori e poi creare una mappa per informare cittadini e turisti sull’ubicazione dei macchinari salvavita. A breve – chiosa Saturno – organizzeremo dei corsi per l’uso del defibrillatore con invito a partecipare esteso alle persone interessate».