Bollette pazze: a Sala Consilina quelle della Tari consegnate due volte

Caos bollette Tari a Sala Consilina. Alle utenze, infatti, stanno giungendo delle richieste di pagamento “duplicate” per errore. Ovviamente soltanto una dovrà essere pagata. Lo precisano dal Comune valdianese rassicurando quanti in questi giorni avevano manifestato preoccupazione per il recapito delle bollette Tari che avevano già ricevuto nei giorni precedenti.

Bollette Tari duplicate: ecco cosa è accaduto

Per un errore di stampa “a cura dell’ufficio postale, – si legge in una nota dell’Ufficio Tributi del Comune – sono stati consegnati numerosi avvisi ordinari per pagamento TARI, annualità 2022, in duplice copia.

Pertanto, premesso che in ogni caso il sistema di pagamento PagoPA non consente di pagare due volte lo stesso bollettino, è doveroso precisare che coloro i quali abbiano ricevuto un doppio avviso identico, dovranno procedere al pagamento di un unico bollettino (in soluzione intera ovvero suddiviso in quattro rate)“.

Gli orari dell’ufficio Tributi

Dopo il caos bollette Tari, anche per fornire assistenza, l’ufficio Tributi resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento nei giorni di apertura al pubblico. Sarà possibile recarsi allo sportello dalle 16 alle 18 e giovedì dalle 09 alle 13).

Nei restanti giorni lavorativi sarà comunque possibile contattare il personale dell’Ente al numero telefonico 0975 525272 per avere tutte le informazioni necessarie.