Ecco i buoni spesa per le famiglie indigenti: l’iniziativa del Comune di Vallo della Lucania

Il Comune di Vallo della Lucania a sostegno delle famiglie. Pubblicato il bando per l’assegnazione di buoni spesa. Potranno essere utilizzati da quanti versano in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità.

La richiesta dei buoni spesa potrà avvenire entro il 30 dicembre compilando un apposito modulo da consegnare al Comune, presso l’ufficio protocollo, a mezzo raccomandata o pec.

Buoni spesa: il contributo di Vallo della Lucania

L’entità del contributo varierà in base alla composizione del nucleo familiare, da 150 a 600 euro (da 2 ad oltre 6 persone).

Il buono spesa potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali convenzionati.

I requisiti

Per poter ottenere i buoni spesa bisognerà avere la cittadinanza italiana e la residenza nel Comune di Vallo della Lucania, in alternativa la cittadinanza comunicatia o extracomunitaria e reisidenza nel comune di Vallo (in questo caso sarà necessario il permesso o la carta di soggiorno). Infine l’attestazione ISEE non dovrà avere un importo superiore a 10mila euro.

Una volta pervenute le domande il Comune di Vallo della Lucania pubblicherà una graduatoria in base al valore ISEE del nucleo familiare. A parità di Isee per l’assegnazione dei buoni spesa si terrà conto della composizione e successivamente della data di presentazione della domanda.