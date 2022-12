Calcio a 5: la Feldi non sa più vincere

Niente da fare per la Feldi Eboli che incappa ancora in una sconfitta, la quarta consecutiva, e scende al settimo posto in classifica. Questa volta a sbancare il PalaSele è il Real San Giuseppe. La 12^ giornata del torneo di Serie A vedi le volpi perdere 5 a 7.

Feldi – Real San Giuseppe: la gara

Glielmi, Baldasso, Braga, Fantecele, Luizinho le scelte di Salvo Samperi per il derby campano. Bellobuono, Dian Luka, Duarte, Patias, Cesaroni, il quintetto di mister Scarpitti.

A sbloccare la gara è il giovane talento rossoblù Vincenzo Caponigro con un bellissimo tiro ad incrociare che batte Bellobuono. La rete delle volpi però è solo un’illusione. Duarte pareggia dopo qualche secondo poi Patias e Galletto portano il match sul 3 a 1 per gli ospiti. Con questo risultato si fa negli spogliatoi.

Nella ripresa la Feldi Eboli prova a rifarsi sotto e conquista il 3 a 2 con Braga, ma ancora Patias tiene a distanza la formazione di casa. Poi arriva il 2 – 5 di Galletto. L’espulsione di Selucio rappresenta l’ulteriore doccia fredda per le volpi che subiscono il sesto gol ancora con Patias. Per le volpi gol di Braga ma quando si prova a risalire la china arriva anche il settimo gol per il Real San Giorgio con Bellobuono. Ad assestare il risultato sul 5 a 7 sono ancora Braga e poi Luizinho.

“Siamo stati bravi all’inizio a prendere campo, creando tante occasioni pericolose. Purtroppo non siamo stati capaci di sfruttarle a dovere, a differenza dei nostri avversari che hanno creato meno ma concretizzato di più. Come si esce da questo periodo? Lavorando, è l’unica strada che conosciamo, ho fiducia in questo gruppo e in questo staff e so che faremo bene già dalla prossima gara”, le parole di Vincenzo Caponigro al termine della gara.

Ora le volpi torneranno in campo martedì 20 dicembre, sul campo della neopromossa Futsal Pistoia. L’ultima chance per regalare un sorriso ai tifosi rossoblù prima del Natale.