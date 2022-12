Accadde oggi, notizie, curiosità, Santo del giorno 17 dicembre. Ecco l’Almanacco di oggi

Almanacco 17 dicembre 2022. Vediamo quali sono gli avvenimenti, gli accadimenti storici, il Santo del giorno e le curiosità di questa data.

Santi del 17 dicembre

San Giovanni di Matha (Sacerdote)

San Floriano (Venerato a Bologna)

San Lazzaro (Monaco a Costantinopoli)

Sant’Olimpia (Vedova)

Santa Begga (Badessa di Andenne)

Santa Wivine (Vivina, Badessa benedettina)

Santi Anania, Misaele e Azaria (Abdenago, Misach e Sidrach, Martiri)

Significato del nome Lazzaro

Deriva dall’ebraico “Eleazar”, teoforico significante “Dio ha aiutato, Dio e venuto in aiuto”. Personaggio del Vecchio e del Nuovo Testamento, non ha mai avuto, come personale, grande diffusione nel mondo cristiano, nonostante la celebrità del fratello di Marta e Maria, resuscitato da Gesù.

Proverbio del 17 dicembre

Poco fiele fa amaro molto miele.

Aforisma del 17 dicembre

Un pessimista è uno che pensa che tutti siano carogne come lui e per questo li odia. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1989 – Primo episodio de “I Simpson”: Homer, impiegato nella centrale nucleare di Springfield come ispettore alla sicurezza, è rimasto senza tredicesima e non sa come far fronte alle spese dei regali di Natale per i figli Bart, Lisa e Maggie. Non può nemmeno contare sui risparmi, perché sua moglie Marge li ha spesi per cancellare il tatuaggio che Bart si è fatto fare sul braccio

1903 – Primo volo dei fratelli Wright: Trentasei metri planando a tre metri dal suolo. Una piccolissima distanza ma un grande passo per l’umanità, che fece entrare nella storia dell’aviazione mondiale due tipografi dell’Ohio con la passione per i modellini di aerei.

1843 – Pubblicato Canto di Natale di Dickens: L’arida quotidianità di Ebenezer Scrooge, un vecchio ricco e taccagno, viene scossa dalla comparsa di tre spettri che gli mostrano il Natale in tre dimensioni temporali: quello della sua giovinezza, del presente e del domani. Un’esperienza che gli farà riacquistare il senso della vita e la centralità dei sentimenti.

Sei nato il 17 dicembre? Ecco le tue caratteristiche

Sei dotato di molto coraggio, spirito d’iniziativa e sei capace di grande generosità, ma sei anche dominato dall’impazienza e se non ottieni subito quel che desideri ti lasci spesso prendere dalla collera. Nel lavoro dovrai affrontare alcuni momenti difficili, ma nella seconda parte della vita raggiungerai il successo. In amore ti si addice un partner riflessivo e paziente in grado di sopportare le tue esplosioni e di darti la tranquillità di cui hai bisogno.

Celebrità nate il 17 dicembre

1936 – Papa Francesco L’uomo del cambiamento epocale, sulle cui spalle gravano i destini della Chiesa Cattolica e in generale della fede cristiana. Nato a Buenos Aires, in Argentina.

1975 – Milla Jovovich Sguardo di ghiaccio e fascino da vendere, un binomio vincente dalle passerelle al set cinematografico. Ucraina di Kiev, ma con la cittadinanza USA, ha iniziato a sfilare a 11 anni.