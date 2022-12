Che weekend sarà? Ecco le previsioni meteo e la tendenza per la settimana di Natale

Arriva il weekend e ancora una volta sarà accompagnato dal maltempo, seppur di minor intensità rispetto alle scorse settimane. Colpa dei fenomeni depressionari di matrice atlantica che portano piogge e rovesci sul territorio, ma presto la situazione andrà verso un miglioramento grazie alla rimonta dell’alta pressione.

Le previsioni meteo per il weekend

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per il weekend. Venerdì 16 dicembre la circolazione depressionaria che interessa la nostra regione continuerà nubi sui nostri celi con peggioramenti nell’arco della giornata.

Su tutta la Campania è anche in vigore un allerta meteo che proseguirà per tutta la giornata di oggi. Piogge nelle aree interne mentre lungo la costa del Cilento previsto tempo variabili con possibili piogge di debole intensità. Temperature in rialzo rispetto ai giorni scorsi che toccheranno i 20°.

Sabato 17 dicembre la nuvolosità continuerà a caratterizzare le nostre giornate ma anche in questo caso non sono previsti piovaschi se non qualche fenomeno moderato. Temperature in ribasso, mari mossi.

Domenica 18 dicembre la nuvolosità tenderà a scomparire nel corso della giornata regalandoci cieli sereni o poco nuvolosi. Stabili le temperature, mare mosso.

La tendenza per la prossima settimana

Il sole caratterizzerà l’inizio della prossima settimana con temperature che saranno ancora in lieve calo. La settimana di Natale non sarà diversa da questa che stiamo per lasciarci alla spalle. Al momento le tendenze parlano di piogge nel giorno della vigilia, con il sole che tornerà a splendere proprio il 25 dicembre.

Il calendario lunare

Per gli amanti del calendario lunare questo è il weekend giusto per la cura della pelle, per trattamenti medici, lavare o tagliare i capelli, iniziare una dieta. Non è invece un buon periodo per innaffiare le piante e raccogliere la frutta, ma è un fine settimana utile per la semina e la cura dell’orto.