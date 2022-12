Accadde Oggi, curiosità, notizie e Santo del 16 dicembre. L’Almanacco di oggj

Almanacco 16 dicembre 2022. Ecco gli avvenimenti del giorno, i Santi, le curiosità e gli accadimenti storici.

Santi del giorno:

Sant’Adelaide (Imperatrice)Sant’Adone di Vienne (Vescovo)Sant’Adelardo (Monaco)Sant’Aggeo (Profeta)Sant’Albina (Martire)Sant’Everardo del Friuli (Confessore)

Significato del nome Adelaide

Adelaide, anche in Adelaide ritroviamo la radice del nome Ada, ovvero la voce germanica “athala”, “nobiltà”, accompagnato da “held”, desinenza rimarcante un dato aspetto, una qualità. Il personale viene dunque a significare “di aspetto, di portamento nobile”.

Proverbio del 16 dicembre

Sbagliando s’impara.

Aforisma del 16 dicembre

L’importante non è avere tante idee, ma viverne una (Ugo Bernasconi)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1773 – Boston tea party: Il Boston Tea party, noto anche come distruzione del tè, è considerato uno degli atti di ribellione più famosi della storia moderna e un episodio cruciale nel cammino verso la Rivoluzione americana, che scoppiò due anni dopo.

1689 – Il Parlamento inglese approva la Carta dei Diritti Il Parlamento come culla della sovranità dello Stato. Un principio cardine del sistema costituzionale del Regno Unito, che venne fissato per la prima volta con il Bill of Rights, la “Carta dei Diritti”, approvato nel dicembre del 1689.

Sei nato oggi?

Hai una vita sociale e lavorativa molto brillante: ti circondi di amici raffinati e svolgi con rara abilità il tuo lavoro, riuscendo sempre a raggiungere i tuoi obiettivi. Hai uno spiccato talento artistico e teatrale e dimostri fantasiosa abilità nella creazione di preziosi oggetti d’artigianato. In amore sei riservato e romantico e sai dare al partner molta tenerezza e una ferrea fedeltà.

Celebrità nate in questo giorno:

1770 – Ludwig van Beethoven: Secondo solo a Mozart nella schiera dei più grandi compositori di tutti i tempi, dopo di lui la musica non fu più la stessa. Nato a Bonn, ad ovest della Germania, e morto a Vienna.

1954 – Ivana Spagna: Artista pop tra i più quotati in Italia e all’estero, all’apice della popolarità tra gli anni Novanta e i primi del Duemila. Nata a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona.

1775 – Jane Austen: È la Signora della letteratura inglese, autrice di alcuni tra i capisaldi del romanzo occidentale. Nata a Steventon, nell’Hampshire (sulla costa meridionale dell’Inghilterra).

Scomparsi oggi:

1945 – Giovanni Agnelli Storica figura dell’imprenditoria italiana, con lui ebbe inizio la dinastia Agnelli destinata a conservare un ruolo di primo piano nella storia economica e sociale del Bel Paese. Nato a Villar Perosa.