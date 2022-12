Inaugurato l’Atelier D’Arte del Maestro Mario Romano. Oggi la cerimonia a Gioi

Questa mattina a Gioi, alla presenza del sindaco Maria Teresa Scarpa, dei sacerdoti don Guglielmo Manna, parroco di Gioi, don Marco Torraca e di amici e familiari, si è svolta la manifestazione di apertura dell’Atelier d’Arte nella casa del pittore Mario Romano (sita in via G. Verdi n. 30).

L’esposizione è costituita da sei spazi di cui il maggiore raccoglie oltre 70 dipinti dell’artista. Le restanti sezioni presentano rispettivamente: dipinti avuti in dono o scambiati con altri artisti, bozzetti sacri a colori, bozzetti generali a matita, esercizi utilizzati per corsi d’arte. Inoltre è presente uno spazio dedicato a giovani artisti che lo stesso Romano ha definito: «Le promesse».

Encomio Solenne al pittore Mario Romano

In occasione dell’inaugurazione dell’Atelier d’Arte, il Comune di Gioi, guidato dal sindaco Maria Teresa Scarpa, ha voluto omaggiare il pittore conferendogli un Encomio Solenne quale «artista che ha rappresentato con passione instancabile la sua Terra, nei paesaggi come volti. Preziosi i suoi interventi nei luoghi di culto. Le Sue opere sono un prezioso patrimonio per la nostra Comunità».

Mario Romano: la biografia

Mario Romano è nato a Gioi il 14/08/1938, dove ancora oggi vive, dedicandosi al suo lavoro: l’arte.

Sin da piccolo ha sempre manifestato grande interesse e passione per l’arte della pittura, catturando pensieri, immagini, sogni e sentimenti, dando loro libertà ed espressione sulla tela. Ancora ragazzino, come egli stesso racconta, ha iniziato a disegnare con i carboni sulle pietre e, appena quattordicenne, ha iniziato a frequentare, a Salerno, l’Istituto d’Arte, ottenendo il diploma. Dopo una breve parentesi all’estero, ritorna a Gioi, dedicandosi con sempre maggiore passione all’arte; inizia ad esporre le Sue opere, ricevendo inviti anche oltre i confini del suo paese, allestendo mostre anche a Salerno, Pompei, Torino, Venezia, Firenze, Roma, Assisi, Spoleto e partecipando a mostre addirittura a New York e in Australia.

Uomo di grande tenacia, ha saputo trasmettere le sue virtù e rappresentare con passione la sua Terra, attraverso le sue opere, ottenendo importanti riconoscimenti e molti premi ( 22) e guadagnandosi stima e fama a livello non solo nazionale, anche attraverso le sacre pitture ed il restauro di Chiese locali e non.