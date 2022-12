«A Natale puoi», il Comune di Agropoli regala una visita alla casa di Babbo Natale ai bambini ucraini

È proprio vero che nel periodo più magico dell’anno si possono fare grandi cose con poco.

L’amministrazione comunale di Agropoli ha regalato un’emozione unica ai bambini ucraini. Martedì, infatti, i piccoli hanno potuto visitare, gratuitamente insieme alle loro mamme, la vera casa di Babbo Natale.

Le emozioni negli occhi dei bambini, il racconto

«Avete regalato una serata meravigliosa, ho avuto un’emozione forte nel vedere i sorrisi nei bambini, grazie da parte di tutta la comunità ucraina»– questo è solo uno dei messaggi arrivati dalle mamme fuggite dalla guerra insieme ai loro figlioletti.

Vedere la gioia e la luce negli occhi dei bambini è la magia più bella di tutto il periodo natalizio, se poi a provare questa felicità sono dei bambini meno fortunati, allora è in quel momento che sentiamo di dover apprezzare ogni singola cosa, ogni singolo gesto.

L’Ente ha, in questo senso, voluto regalare una giornata diversa, all’insegna del divertimento e della scoperta, attraversando gli scaloni che, in questo periodo, diventano «animati» grazie alla presenza di tanti turisti che visitano i mercatini per raggiungere il Castello Angioino Aragonese ed arrivare alla Villaggio di Babbo Natale.

Non è la prima iniziativa messa in campo dal popolo cilentano per aiutare la popolazione ucraina in questi difficili momenti legati alla guerra che, purtroppo, non accenna a cessare. Nel Cilento, già nei mesi scorsi, si era attivata una vera e propria macchina della solidarietà.