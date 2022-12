Alessandra Amoroso al PalaSele, lo sfogo di un disabile: ho pagato il biglietto per non vedere nulla

Alessandra Amoroso riaccende i live nei palazzetti dello sport con il «Tutto Accade Tour». La cantante salentina, si è esibita due giorni fa al PalaSele di Eboli, registrando quasi un sold out e facendo cantare tantissime persone in delirio per gli appassionati della sua musica.

Non sono, però mancate le polemiche. Tutto è iniziato a causa di uno sfogo social da parte di un disabile che non ha potuto assistere allo spettacolo. “Ho acquistato un biglietto pagando 39 euro per non vedere nulla, ancora una volta è stata riservata un’area, tutta scomposta, in fondo a sinistra del palco, sulla pavimentazione senza prevedere un minimo di pedana“- queste le parole del malcapitato.

Non è la prima volta che accadano episodi spiacevoli come questi, era accaduto anche in passato quando, persone diversamente abili, avevano riscontrato lo stesso problema e facendo presente alla produzione concerti, il disagio.

La replica degli organizzatori

«Ci dispiace molto per il disagio. Cogliamo in modo costruttivo il suo suggerimento e predisporremo che al momento della prenotazione sarete prontamente informati se è prevista la pedana oppure no in modo da scegliere liberamente».