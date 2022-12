Al teatro Keys di Pioppi continua la rassegna dedicata alle donne

Continua con grande attenzione alla letteratura e alla poesia la rassegna del teatro della sala Keys promossa da Girolamo Marzano che punta un occhio particolare al mondo femminile. Prosegue la rassegna del teatro Keys di Pioppi dedicata al mondo femminile e che rivolge attenzione soprattutto a poesia e letteratura. A partire da domani previsti nuovi appuntamenti.

Teatro Keys, i prossimi appuntamenti

Stefania Ventura, infatti, sarà protagonista (15 dicembre) di un testo teatrale da lei scritto e diretto dal titolo “Le donne del commendatore. In particolare ci si focalizzerà sui personaggi femminili dei copioni scritti da Eduardo Scarpetta nei primi del ‘900 fino ad arrivare alle donne degli anni 40/50 dei Fratelli De Filippo.

Il giorno seguente, venerdì 16 dicembre, un omaggio a Pier Paolo Pasolini di Rosalba Di Girolamo, a 100 anni dalla nascita dell’intellettuale.

Sabato 17 dicembre la brava Martina Gatto presenteràC Cioccolato all’arancia di Martina Gatto, regia di Dafne Rubini. La Gatto mette in scena quei momenti nella vita in cui tutto ciò che abbiamo attorno sembra cambiare improvvisamente. È come se un terremoto aprisse una voragine. Gli interrogativi prendono il sopravvento e si mette tutto in discussione.

Domenica 18 dicembre, infine, Francesca Bianco e Eleonora Tosto portano in scena Frida Kahlo. Si presenterà un immaginario racconto/dialogo tra l’autrice e Chavela Vargas, in un viaggio poetico e visionario che, intrecciando musica e teatro, conduce nella vita di due delle figure più carismatiche della cultura messicana.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 19.00 il costo del biglietto e di 10 euro.