Registro tumori in provincia di Salerno, il Codacons: «perché non è aggiornato?»

Mancato aggiornamento del registro tumori in provincia di Salerno. Ad intervenire sul caso è il Codacons Cilento che tramite il presidente, Bartolomeo Lanzara, chiede lumi sulla ragione ai vertici dell’Azienda Sanitaria Locale.

La nota del Codacons

«Ho chiesto al direttore generale dell’ASL di Salerno e al responsabile del Registro tumori di Salerno un quadro dettagliato sull’ incidenza tumorale a Sud della provincia di Salerno evidenziando tutte le anomalie riscontrate. – spiega Lanzara – Inoltre abbiamo chiesto perché il Registro dei Tumori non viene aggiornato da anni. Questo per avere un quadro dettagliato in particolare dei Distretti Sanitari n. 70 – Vallo della Lucania /Agropoli e n. 71 Sapri».

Il presidente del Codacons fa leva sulla necessità dei cittadini di «avere un quadro chiaro e aggiornato delle tipologie di tumori e del grado di diffusione sul territorio. Infine, è necessario avere questi dati per capire anche l’impegno operativo dell’Asl di Salerno nelle attività di prevenzione delle patologie oncologiche in corso e alle attività istituzionali di screening, inerenti le campagne di prevenzione in atto sul territorio».

Cos’è il registro tumori

Il registro Tumori della Regione Campania è stato istituito con la L.R. n. 19 del 10 luglio 2012 ed l’unica struttura che è deputata alla raccolta e registrazione di tutti i tumori presenti in una determinata area. Ecco perchè secondo il Codacons occorrono dati aggiornati sul numero dei decessi per cancro nel territorio. Ciò servirà a capire il nesso tra tipi di tumori e territorio.