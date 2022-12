«La prevenzione illumina» screening per la diagnosi precoce del tumore colon-retto, ecco dove

Il Comune di Moio della Civitella, in collaborazione con l’ASL Salerno, ha organizzato per domani 2 dicembre dalle 15:00 alle 18:00 una giornata per la prevenzione del tumore del colon-retto.

Lo screening è rivolto a tutti i cittadini del Distretto Sanitario 70 che rientrano nella fascia d’età 50-74 anni. L’appuntamento è in programma presso la sede della Misericordia in corso Garibaldi.

All’arrivo saranno consegnati i materiali necessari per il test (provetta con relativo kit) con le istruzioni per eseguirlo comodamente da casa. Se il test risulta negativo, la persona riceverà la risposta direttamente a casa, se il test dovesse risultare positivo, l’ASL provvederà a contattare la persona per effettuare ulteriori accertamenti.

Sempre più Comuni decidono di effettuare giornate dedicate alla prevenzione, unica arma a disposizione per le diagnosi precoci, inoltre, è semplice e gratuito.

Gli esami screening del tumore colon-retto: ecco come effettuarli

L’esame consiste nella raccolta di una piccola quantità di feci e nella ricerca di tracce di sangue ad occhio nudo. La presenza di sangue possono essere un indizio di una forma tumorale, ma anche polipi che possono, in futuro, degenerare. Risulta, quindi, fondamentale, eseguire dei semplici test al fine di sensibilizzare i cittadini.

Il tumore del colon-retto colpisce l’ultima parte dell’intestino e consiste in una crescita anomala di cellule del suo rivestimento interno. È al secondo posto come frequenza tra le malattie tumorali in Italia ed Europa

Per info e prenotazioni, si consiglia di telefonare in Comune al numero 0974-66118 dalle 09:00 alle 13:00 e chiedere del Referente il signor Sabato Sottolano.

L’iniziativa ad Omignano

Dopo l’appuntamento di Moio della Civitella, tappa ad Omignano. Lunedì 5 Dicembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00, appuntamento presso l’edificio comunale in piazza Sant’Antonio.