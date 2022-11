A Sanza delle giornate all’insegna della prevenzione

Proseguono gli appuntamenti dedicati alla prevenzione a Sanza. Una nuova data si aggiunge al ciclo di attività per la buona salute promosse dall’amministrazione comunale.

A Sanza protagonista la prevenzione: le iniziative

Oltre ai due appuntamenti già programmati, quelli di domenica 20 novembre e domenica 27 novembre, con la dott.ssa Marzia Manilia, nutrizionista, si aggiunge quello di domenica 4 dicembre. Prevista una giornata di controllo gratuito dell’udito.

Le iniziative si terranno presso il poliambulatorio del Centro Polifunzionale in Piazza Aviere Ciorciari.

Visite gratuite per i cittadini

Verranno effettuate in modo gratuito consulenze e visite specialistiche finalizzate ad offrire un supporto ai cittadini. I primi due appuntamenti che rientrano nell’ambito di un più vasto ciclo di incontri di prevenzione con la presenza di esperti, medici e professionisti in campo sanitario per offrire servizi, gratuiti, a salvaguardia della salute, metteranno al centro la sana alimentazione. Nel terzo incontro, domenica 4 dicembre, si punterà ad individuare le diverse problematiche dell’apparato uditivo, spesso sottovalutate.

Il programma

L’iniziativa “Incontri di prevenzione” prende vita dunque domenica 20 novembre. Appuntamento dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso la saletta dell’ambulatorio del Centro Polifunzionale di piazza Aviere Ciorciari con “La prevenzione passa anche dalla tavola, due domeniche con la nutrizionista” Marzia Manilia.

Terzo appuntamento poi, domenica 4 dicembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso la saletta dell’ambulatorio del Centro Polifunzionale di piazza Aviere Ciorciari con i tecnici del “Centro per l’udito” che effettueranno i controlli della funzione uditiva.

Per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi all’Ufficio dei Vigili Urbani in Comune oppure contattare il Consigliere comunale con delega alla sanità, Ivan Peluso, al numero: 3406854612.