Calcio a 5 femminile: successo tondo per la Gelbison, turno di riposo per l’Herajon

Si è tornati in campo nel passato week-end sui campi e sui parquet di calcio femminile. Tra le le cilentane di scena nella Serie C del futsal l’Herajon e la Gelbison.

Calcio a 5 femminile: successo per la Gelbison

Successo rotondo per la Gelbison nella Serie C regionale. Nel gruppo B le rossoblù battono al PalAlento di Omignano Scalo per 8-0 l’Atletico Sannio. In rete per il team di mister Orrico Di Santi, Palumbo e Merola, con una doppietta a testa, Borrelli e Clematilde. Le vallesi salgono cosi a 12 punti mentre resta ferma a 7 l’Herajon che nella settima giornata osservava il suo turno di riposo.

La Serie A2 di calcio a 5

Nella decima giornata della Serie A2 di calcio a 5 femminile, nel girone C, il Sarno di patron Caiazzo, e capitan Vicedomini, perde in casa per 1-4 contro le marchigiane del S. Maria Apparente restando ferma a 3 punti.

Sale a quota 10 grazie al pari per 2-2 sul parquet del Chiaravalle la Salernitana Femminile 1970, al terzo risultato utile consecutivo centrato. Il quintetto di mister Lanteri nel primo tempo incassa le due reti padroni di casa a firma di Lucchesi e Nicoletti Pini. Nella ripresa però la sfuriata granata vede prima il momentaneo 2-1 di D’Angelo ed il definitivo pari di Gonzalez a tre minuti dal gong finale.



La Serie C di calcio ad 11

Nel tredicesimo turno della Serie C di calcio femminile alla “Linkem Arena” di Tor Bella Monaca (Roma) la Salernitana viene superata dalla Res Roma, capolista del girone C, per 4-0. L’equilibrio del match regge nel primo tempo che termina senza reti e con le ragazze di mister Turco a tenere bene il campo. Nella ripresa però il capitano della capitoline Nagni, al 10’, porta avanti la squadra di casa che raddoppia con Fracassi al 14’ per trovare il tris al 19’ 0 con Caccamo. Alla mezzora il poker che chiude i giochi ancora a firma di Fracassi. Le granata restano terzultime ferme a quota 3 punti.

Successo di misura, invece, per la Vis Mediterranea Soccer che regola 1-0 il Matera Città dei Sassi.

Allo stadio Comunale di Fisciano le gialloblù portano a casa l’intera posta in palio grazie alla marcatura giunta al 32′ del secondo tempo ad opera di Piscitelli che condanna la squadra lucana, staccata proprio grazie al successo di domenica. Per la formazione cara al presidente Bisogno, quinta forza del campionato, i punti in classifica sono ora 25.

La Serie C si ferma ora per un mese e tornerà in campo nel week-end del 14 e 15 gennaio. Il 2023 si aprirà però una settimana prima con la terza giornata di Coppa Italia che vedrà opposte la prossima domenica, per il secondo turno, proprio Salernitana e Vis Mediterranea, nel gruppo che vede inserite anche le napoletane dell’Independent.

L’Eccellenza regionale

Nell’ottavo turno d’Eccellenza campano successo per la Pegaso, l’ottavo consecutivo, che mantiene la vetta della classifica. Le ragazze di Pontecagnano battono 1-2 il Sant’Anastasia e volano a 24 lunghezze in graduatoria grazie alla doppietta di Napolitano.