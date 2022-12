Giostrine distrutte nel parchetto comunale: rabbia dei genitori «serve una videosorveglianza adeguata»

Rabbia dei genitori che hanno trovato, per l’ennesima volta, alcune giostrine del parchetto situato nei pressi del Poliambulatorio di Albanella, distrutte.

Malumori tra i genitori che chiedono più controlli e una video sorveglianza adeguata

In particolare, il cavalluccio a dondolo con la molla, è stato completamente sfasciato. «A queste persone vorrei solo dire che questi giochi appartengono alla comunità tutta quindi anche a loro. Qualche telecamera non sarebbe male»– ha denunciato un cittadino sui social network appellandosi all’amministrazione comunale e alla polizia municipale affinché si provveda ad installare, nel territorio, una video sorveglianza adeguata.

Tuttavia, hanno fatto sapere altri cittadini, la videosorveglianza non basta se ai filmati non segue una multa per i vandali: «una volta ho ripreso dei ragazzi grandi che utilizzavano le giostrine, ma senza alcun risultato»- ha testimoniato un’altra cittadina.

L’importanza della videoserveglianza nei Comuni

A quanto pare, nella zona, già ci sono dei dispositivi di videosorveglianza che, tuttavia, come sollecitato ancora dagli abitanti, dovrebbero essere utilizzati per individuare i responsabili di tali azioni. Visti i tanti episodi di vandalismo o violenza che sempre più frequentemente si verificano, la vigilanza negli spazi pubblici è diventata di fondamentale importanza.

Attraverso i filmati che le telecamere possono registrare, in alcuni casi si è potuto risalire alla dinamica dei fatti ed infine all’individuazione del trasgressore.