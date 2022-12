C’è l’ufficialità: da sabato la Gelbison giocherà al “Guariglia” di Agropoli

Ora è ufficiale: la Gelbison giocherà ad Agropoli le sue gare casalinghe. Il via libera definitivo è giunto dalla Prefettura di Salerno che ha accolto la richiesta di nulla osta all’utilizzo dell’impianto sportivo per la disputa delle gare casalinghe di Serie C.

Gelbison ad Agropoli: arriva il via libera

Erano settimane che si attendeva l’ok, ma per una serie di ragioni l’esordio del calcio professionistico nel Cilento era sempre slittato. Sabato 17 dicembre, invece, i rossoblù potranno per la prima volta giocare ad Agropoli dove giungerà il Monopoli.

Dopo la trasferta a Castellammare di Stabia e la sosta natalizia, invece, arriverà nel Cilento il blasonato Avellino.

Per tutto il comprensorio un’occasione importante per vedere dal vivo le partite del campionato di Serie C Girone C.

Anche l’U.S.Agropoli continuerà a disputare le sue gare casalinghe al “Guariglia” e domenica 18 dicembre ospiterà il Sant’Agnello.

Il commento

Soddisfazione è stata espressa dal patron dei rossoblù, Maurizio Puglisi. «Dopo quattro mesi di enormi sacrifici sia fisici che economici abbiamo ottenuto un altro risultato storico …finalmente il nostro Cilento ha uno stadio per il Calcio Professionistico! Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno affiancato in questo difficile percorso e ancor di più grazie a tutti coloro che ,al contrario ,ci hanno osteggiato, in quanto ci hanno stimolato a non mollare mai», ha detto Puglisi.