A Trentinara torna la “Processione della luce” nel giorno di Santa Lucia

La giornata di Santa Lucia è stata celebrata, a Trentinara, con una manifestazione che, nel comune cilentano, ha raggiunto la sua nona edizione: tutti i bambini, coordinati da Antonietta Medugno, si sono ritrovati vestiti da angioletti, da pastorelli e da contadini e hanno sfilato per il centro cittadino fino a raggiungere la parrocchia presso Piazza dei Martiri e degli Eroi dove hanno ascoltato la messa presieduta da Don Peppino Dianese e Frei Flaerdi.

La Processione della luce: l’iniziativa

A sfilare con loro anche una ragazza vestita da Santa Lucia e gli zampognari che con le loro musiche natalizie hanno animato la serata donando quel clima natalizio tipico della tradizione cilentana.

Durante la cosiddetta “processione della luce” sono state donate delle caramelle ai piccoli partecipanti felici di ritrovarsi per i festeggiamenti di Santa Lucia ripresi dopo due anni di stop a causa della pandemia da covid-19.

L’evento

La giornata, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Assunta di Trentinara, è stata sostenuta anche dall’ente comunale, retto dal sindaco Rosario Carione. Alla fine della celebrazione religiosa i bambini si sono divertiti con tanti spettacoli, come quello del gruppo Majorette dell’Associazione “La Melagrana” di Capaccio Paestum e l’esibizione canora della piccola Alessia Mirra.

Per l’occasione sono stati inaugurati i mercatini di Natale e sono state promosse delle raccolte di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto all’Istituto Nazionale di Ricerca Cardiovascolare di Roma, all’Albero della Vita Onlus, all’Associazione Arcobaleno Marco Jaculli per i piccoli pazienti oncologici e al Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli. Un bel modo per ritrovarsi e fare del bene.