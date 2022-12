Una panchina con posto per bambini disabili davanti alle scuole: ecco l’iniziativa del Comune

Una panchina con un posto per bambini e bambine disabili da installare dinanzi alla scuola primaria di Sant’Arsenio, in piazza dei Padri Domenicani. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Pica.

Una panchina per bambini disabili: l’iniziativa del comune

Con apposita determina, pubblicata sull’albo pretorio dell’ente, si specifica che l’acquisto è possibile poiché il Comune di Sant’Arsenio è destinatario 1.957,63 euro da poter utilizzare per le necessità di alunni bisognosi di supporti all’autonomia e alla comunicazione.

Con la stessa determina si dà incarico ad una ditta specializzata di fornire l’ente della panchina da destinare ai bambini e alle bambine con difficoltà motorie.

I motivi della scelta

La scelta della panchina dinanzi alla scuola dove i bambini spesso sostano in attesa del suono della campanella arriva anche dopo, si legge sulla determina, “la consultazione delle le insegnanti della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, presenti sul territorio comunale hanno analizzato le necessità da parte di alunni bisognosi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione”.

Qui i bambini e le bambine con difficoltà motorie potranno intrattenersi con i loro amici e le loro amiche sia in orario scolastico che nel tempo libero essendo la piazza frequentata anche nei momenti di svago. Sono in programma anche altri interventi per le altre strutture scolastiche del paese