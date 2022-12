Promozione, pari nel derby Poseidon Calpazio. Pareggiano anche Herajon e Sapri

L’Herajon pareggia per 1-1 sul campo della Temeraria, un punto buono considerato l’impegno difficile in trasferta, ma la classifica è sempre preoccupante.

Il derby tra Poseidon e Calpazio termina a reti inviolate 0-0, un punto che probabilmente non sta bene a nessuna delle due compagini.

Il Sapri che cercava una vittoria di prestigio contro l’Atletico San Gregorio riesce a guadagnare un punto, ai fini della classifica non cambia nulla ma potrebbe fare morale per il prosieguo.

In testa non perdono colpi sia il Centro Storico che il Victoria Marra, entrambe vittoriose sui campi di Nocera e San Giorgio.

Promozione: i risultati

Nocera Superiore 0 – Centro Storico Salerno 3

Sangiorgese 1 – Victoria Marra 2

Sanseverinese 1 – Sarnese 1

Sant’Egidio – Pontecagnano (rinviata)

Temeraria 1 – Herajon 1

Faiano 2 – Palomonte 3

Sapri 0 – San Giorgio 0

Poseidon – Calpazio

Classifica

Centro Storico Salerno 29

Victoria Marra 29

Sangiorgese 25

Pontecagnano 23

San Giorgio 23

Faiano 22

Calpazio 21

Temeraria 21

Sanseverinese 16

Sant’Egidio 15

Nocera 15

Sapri 14

Herajon 14

Sarnese 12

Palomonte 12

Poseidon 10