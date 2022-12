Prima Categoria: vincono tutte le prime della classe. San Marco Agropoli fermato… dal maltempo

Il Real Vatolla supera agevolmente l’Olevanese con un netto 5-0, da sottolineare la tripletta di Barone che sale a quota undici in stagione. Tre punti importanti per non perdere il passo dalla vetta.

Vittoria al fotofinish della Battipagliese sul campo ostico del Real Bellizzi, all’ultimo respiro la decide un goal del capitano Magliano, regalando tre punti d’oro per la rincorsa alla prima posizione in classifica.

Mantiene la vetta della classifica il Città di Campagna che supera senza difficoltà il Pro Colliano con un secco 0-4.

L’Atletico Pisciotta si impone di forza sull’Atletico Battipaglia per 3-2, in una partita dalle mille emozioni, dopo una serie di risultati altalenanti i ragazzi di Pisciotta ritrovano una vittoria di prestigio.

Il San Marco Agropoli viene fermato dal cattivo tempo sul campo dell’Ascea, la partita viene sospesa ad inizio ripresa per impraticabilità del campo.

Il Faraone non va oltre il pari sul campo del Macchia, la gara termina 2-2.

Prima Categoria: risultati

Ascea – San Marco Agropoli (sospesa)

Pisciotta 3 – Battipaglia 2

Macchia 2 – Faraone 2

Colliano 0 – Campagna 4

Real Vatolla 5 – Olevanese 0

Bellizzi 0 – Battipagliese 1

Olympica 0 – Rovella 1

Classifica

Campagna 28

Battipagliese 26

Real Vatolla 24

San Marco 23

Faraone 21

Battipaglia 20

Pisciotta 18

Real Bellizzi 18

Macchia 18

Olevanese 13

Olympica Cilento 10

Ascea 9

Rovella 4

Colliano 2