Dopo 4 anni riparte il cantiere di Piazza Regione Campania: entro un anno 16 alloggi popolari

Riparte il cantiere di Piazza Regione Campania ad Eboli, nell’ambito del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (P.R.U.A.C.S.) Stamattina la ditta Gugliucciello ha ufficialmente ripreso i lavori del cantiere di Piazza Regione Campania. Il tempo stimato per la conclusione dell’opera è di circa 12 mesi.

Lavori in Piazza Regione Campania, le opere

Si tratta di un risultato importante conseguito dall’Amministrazione Conte che restituirà all’intero quartiere il decoro che attende da anni.

L’opera, che prevede la realizzazione di 16 alloggi ERP, era bloccata dal 2018 per un contenzioso con la ditta appaltatrice. Grazie all’accordo transattivo raggiunto con la ditta Gugliucciello, il cantiere riparte e con esso l’occupazione e l’indotto economico collegato alle forniture di beni e materiali vari, senza spendere un euro delle casse comunali, avendo riutilizzato varie economie di gara e somme a disposizione presenti nel quadro economico dell’appalto, e senza pagare danni e penali all’impresa.

Si ottempera così anche ad una specifica richiesta del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Campania, enti concedenti il finanziamento PRUACS che, da ultime comunicazioni pervenute, avevano stabilito il termine del 16 dicembre per il riavvio dell’opera.

Il commento

“Ci accingiamo a chiudere il 2022 con una buona notizia – dichiara l’Assessore Salvatore Marisei – mentre si lavora alacremente per raggiungere altri significativi risultati entro la fine dell’anno connessi al PRUACS, come l’avvio del cantiere della ex ‘Casa Cantoniera’ sulla SS18 e l’approvazione del progetto definitivo per ulteriori alloggi ERP sull’area di sedime della scuola ‘ex Borgo’. Il 2023 si presenta inoltre con i migliori auspici, sarà un anno decisivo per la nostra città essendo imminenti le pubblicazioni dei bandi di gara per i progetti di rigenerazione urbana del Rione della Pace e del Rione Pescara e l’affidamento della progettazione di numerosi interventi finanziati con i ristori di Terna. La città ben presto cambierà volto, ci saranno piccoli sacrifici da fare legati ai numerosi cantieri aperti, ma siamo certi che gli sforzi profusi e la pazienza dei cittadini saranno ripagati dal risultato finale”.