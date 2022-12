Botti di Capodanno, arrestate due persone trovate con 7 chili di esplosivo

Continuano le attività da parte delle forze dell’ordine volte a contrastare la detenzione e il commercio di botti di Capodanno. Se nei giorni scorsi era stata la Guardia di Finanza ad effettuare dei sequestri, ora tocca ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno.

Botti di Capodanno: due arresti

I militari hanno arrestato due persone trovate in possesso di circa 7 chili di materiale esplodente. Nei guai M.D.S. e D.G., salernitani. I due sono stati tratti in arresto in flagranza di reato. Durante dei controlli nelle rispettive abitazioni, infatti, i carabinieri salernitani hanno trovato sia esplosivo artigianale che materiale per il confezionamento dei fuochi d’artificio.

Così per i due è scattato l’arresto mentre il materiale è stato sequestrato. L’intervento è stato provvidenziale anche per garantire la sicurezza dell’edificio in cui i fuochi sono stati ritrovati.

I controlli

In vista delle festività natalizie e in particolare del Capodanno, si intensificano le attività delle forze dell’ordine per evitare la vendita di botti illegali che possono risultare molto pericolosi.

In una attività di Sant’Egidio del Monte Albino vennero trovati addirittura 4.500 articoli, tra botti di capodanno e centraline elettriche per il controllo a distanza dei fuochi artificiali. Dopo aver provveduto al sequestro, i militari ne hanno immediatamente curato il trasferimento presso un deposito autorizzato.