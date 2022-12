Allarme sicurezza. Aumentano i furti alle abitazioni e i danneggiamenti alle auto in sosta

Un weekend, quello appena trascorso, che ha fatto registrare ad Eboli un elevato incremento degli atti vandalici ai danni di autovetture e furti. È allarme sicurezza. Nel rione Molinello, nel rione Paterno, in centro e anche in zona San Cataldo. La situazione è fuori controllo e la gente protesta.

Allarme sicurezza ad Eboli: le denunce dei residenti

“È vergognoso! Voglio avvisare chi ha messo a soqquadro la mia vettura rovistando ovunque senza trovare nulla, che oltre a crearmi un danno economico mi ha anche costretto a non poter andare a completare una commissione urgente viste le cattive condizioni meteo e l’auto con le serrature inutilizzabili”. È rabbia mista ad amarezza quella di una ragazza residente del quartiere Molinello. Una protesta che non è isolata.

In località San Cataldo, infatti, i residenti sul piede di guerra lamentano scarsa sicurezza e continui danneggiamenti alle automobili e tentati furti nelle abitazioni.

“È accaduto ancora, anche oggi – è amaro lo sfogo di una signora – Non ci sentiamo più sicuri e siamo esausti. Viviamo con la paura costante che i ladri possano farci visita”. A San Cataldo nelle ultime settimane si sono rincorse situazioni simili.

“Bisogna intervenire con urgenza e senza girare più attorno al problema – dichiara Mario, un residente – la situazione è fuori controllo. La politica deve dare risposte ai cittadini e bisogna chiedere il potenziamento dei controlli”.

Gli atti vandalici

Di atti vandalici ne è piena la città. Una giostrina per i bimbi diversamente abili nel parco giochi di piazza Pezzullo è stata letteralmente sradicata dal pavimento e scaraventata sulla rampa d’accesso.

In centro e in periferia l’assenza di una adeguata azione delle Politiche per la Sicurezza dei cittadini si avverte ormai da tempo.