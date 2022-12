Interventi di messa in sicurezza all’impianto sportivo di Centola Capoluogo

L’amministrazione comunale del Comune di Centola, guidata dal sindaco Rosario Pirrone, al fine di adeguarsi alle norme vigenti in materia di messa in sicurezza, ha scelto di avviare degli interventi all‘impianto sportivo sito in località Lacci di Centola Capoluogo.

Approvato, infatti, in linea tecnica, il progetto definitivo per avviare lavori di adeguamento agli impianti che ospitano attività agonistiche nell’ottica di una messa in sicurezza previste dalla Federazione Sportiva.

Messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche all’impianto sportivo, il progetto di Centola

L’Ente ha, infatti, predisposto una progettazione finalizzata all’ottenimento del finanziamento prevista dalla manifestazione d’interesse emanata dall’Agenzia Regionale delle Universiadi per lo Sport;

l’obiettivo è quello di perseguire ideali educativi, culturali ed aggregativi al fine di adottare strategie che possano rendere sempre più fruibili le strutture non solo per chi pratica sport, ma anche per spettatori e famiglie.

Il progetto si inserisce anche in una strategia di inclusione sociale con il relativo abbattimento di barriere architettoniche. In quest’ottica, la società sarà molto più attenta alle esigenze dei partecipanti.

Le finalità

Certamente, l’amministrazione comunale, è da sempre attenta alle esigenze dei più giovani. Negli anni, quindi, si è adoperato, creando forme di aggregazione, soprattutto, dopo di due anni di restrizioni dovute all’emergenza pandemica.

E’ intenzione dell’Ente riqualificare ed adeguare l’impianto sportivo del capoluogo. Il progetto prevede di realizzare un complesso avente carattere di polifunzionalità, con la possibilità di utilizzarlo anche per attività culturali, educative, ricreative e di aggregazione sociale finalizzate alla valorizzazione socio- culturale e sportiva del territorio.

Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 700.000,00; di cui € 465.686,70 per lavori e € 234.313,30 per somme messe a disposizione.

Il commento

«Siamo abituati alla cultura attuale, sempre alla ricerca del tutto e subito, infatti, spesso ci si dimentica che i risultati duraturi vengono costruiti con i piccoli lavori costanti nel tempo– fanno sapere da palazzo di città.

Bisogna creare per i più giovani, lo stimolo di un obiettivo da raggiungere e gli adulti devono sentire la responsabilità di essere l’esempio per le nuove leve che di giorno in giorno seguono le attività culturali e sportive»– concludono.