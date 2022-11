Agropoli, serie di interventi agli impianti sportivi in Città

Abbattimento delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica agli impianti sportivi ad Agropoli.

Il Comune di Agropoli, retto dal sindaco Roberto Mutalipassi, avvia una serie di interventi sul territorio comunale.

Ecco quali sono gli interventi in programma ad Agopoli

Nello specifico, saranno realizzati interventi per un totale di circa € 1.500.000 per diverse opere presenti in Città. I lavori interesseranno l’impianto sportivo Palagreen, il centro che ospita le attività agonistiche Di Concilio e il campo da calcio G. Torre.

L’Ente è da sempre vicino alle tematiche che riguardano lo sport ed è proprio per questo motivo che, l’amministrazione, punta all’ampliamento e al miglioramento dell’offerta legata alla qualità delle strutture sportive a disposizione della popolazione.

Il Comune di Agropoli ha, infatti, aderito all’avviso che rientra nelle norme della Federazione Sportiva di appartenenza, candidando i progetti ad interventi di manutenzione straordinaria.

Sul territorio comunale, negli anni, si sono sviluppate delle importanti realtà sportive che sono, innanzitutto, un modo per creare delle forme di aggregazione tra giovani, soprattutto dopo due anni di stop a causa delle restrizioni da Covid e poi risultano essere ben sviluppate e in crescita.

Per far si che tutte le attività si svolgano al meglio, è necessario anche dotare il fruitore di una struttura adeguata che possa avere tutte le norme di sicurezza al fine di garantire l’incolumitá.

Cosa prevedono le norme per gli impianti sportivi

Gli impianti, secondo la federazione sportiva, devono essere conformi alle norme di Legge in materia di norme urbanistiche, di sicurezza e viaggiare nell’ottica dell’inclusione sociale e cioè tramite l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Inoltre dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da consentire l’utilizzazione da parte di tutti gli utenti.