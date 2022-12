Cucina natalizia “made in Cilento”

Il Natale raggiunge le porte del Cilento, terra di tradizioni, le quali vengono costudite con grande cura e passione.

In particolare i dolci cilentani, in occasione delle festività, riempiono le nostre tavole ed allietano le fredde giornate di dicembre.

Tradizioni culinarie tipiche del Cilento

Fra i più noti gli scauratielli, una forma che ricorda le zeppole, rivestite di zucchero o miele, le pastorelle o castagnacci, una frolla di pasta sfoglia fritta ripieni di crema di castagne e cioccolato fondente ma anche i cannoli cilentani, per i più golosi, dalla croccante sfoglia fritta e guarnita con doppia crema da un lato pasticcera dall’altro al cioccolato.

Le case in Cilento custodiscono le loro ricette con cura, tramandate da intere generazioni, affinché nessuna usanza venga meno e queste feste ci accompagnino con dolci sapori.

Tuttavia in vista di pranzi e cene di famiglia non mancano gustosi piatti salati, a partire dai salumi e formaggi tipici, fusilli o cavatelli un classico primo piatto infallibile, soprattutto per la cena della vigilia è immancabile il baccalà all’insalata o fritto.

Cosa aspetti? Unisciti a questa magica terra e goditi un Natale “made in Cilento”.

(Articolo di Ludovica Monzo)