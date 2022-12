Ultim’ora, attimi di paura: auto data alle fiamme

Attimi di paura questa sera in via Madonna del Soccorso ad Eboli.

Una automobile data alle fiamme e panico generale in via Madonna del Soccorso, una delle strade più vicine al centralissimo viale Amendola.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento ebolitano ha scongiurato il peggio.

Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia. Indagano gli uomini del capitano Emanuele Tanzilli.

I fatti

A spezzare la tranquillità di un piovoso sabato sera, un atto vandalico che ha creato attimi di nervosismo e paura anche tra i residenti.

Il fuoco ha avvolto la parte laterale di una vettura e subito si è temuto il peggio. Lanciato l’allarme sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Spento l’incendio, molto probabilmente doloso le indagini sono in corso. Non si esclude nessuna pista.

La reazione

In via Madonna del Soccorso non è la prima volta che si registrano simili atti vandalici/intimidatori.

Auto incendiate, liti violente, danneggiamenti.

I residenti chiedono il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine.