Ragazzi gratis a teatro: nel Cilento una iniziativa per riavvicinare le famiglie alla cultura

In vista dell’avvio della stagione teatrale del Leo De Berardinis di Vallo della Lucania il direttore artistico Carlo Sacchi )coadiuvato nel compito da Gerri Guerrieri) lancia la promozione “ragazzi gratis a teatro dai 6 ai 14 anni”.

A teatro gratis, l’iniziativa per i ragazzi

A teatro gratis i ragazzi. Pagano solo gli adulti. In questo modo si intende avvicinare al palcoscenico interi nuclei familiari, così come una volta attorno al desco domenicale, ma invece del cibo a fare da portata sarà la cultura.

Il commento

“Sono soddisfatto di quanto sin qui realizzato e grato al sindaco di Vallo, Antonio Sansone, per aver creduto nel progetto. Non solo: il primo cittadino si sta muovendo in prima persona per la sottoscrizione degli abbonamenti per fare in modo di abbattere subito i costi vivi dell’iniziativa che, con un cartellone importante come il nostro, posso garantire che non sono indifferenti. In questo modo l’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) della quale sono presidente zonale, ha la possibilità di raccogliere i fondi da destinare al raggiungimento degli obiettivi sociali che ci eravamo proposti e confermare, ancora una volta, il ruolo di interlocutore importante per giovani e famiglie”. Questo il commento di Carlo Sacchi.

L’invito quindi non può che essere “tutti a teatro” e in quest’ottica, d’accordo con il sindaco Sansone, abbiamo ridotto all’osso i costi dei biglietti.”