Maestra in pensione aiuta i bambini della scuola dell’infanzia di Laurito nelle attività didattiche pomeridiane

È proprio vero, l’insegnamento non è un mestiere, ma una missione di vita, probabilmente dal lavoro di Maestra non si va mai in pensione.

L’impegno dell’ex Maestra Rosa per le attività didattiche pomeridiane a Laurito

La storia della signora Rosa Speranza, maestra in pensione già da diversi anni, ne è la testimonianza. La passione per il suo lavoro l’ha portata a supportare, con grande piacere e disponibilità, i ragazzi volontari del Servizio Civile Universale per lo svolgimento delle attività didattiche pomeridiane presso la scuola dell’infanzia di Laurito.

L’obiettivo è quello di proporre attività didattico-ricreative volte a stimolare la creatività e le capacità cognitive, unite a quelle manuali dei bambini.

L’iniziativa

Il Comune di Laurito è anche questo, l’amore di una maestra che sceglie di dedicar, gratuitamente, il suo tempo prezioso ai bambini della piccola comunità insieme all’impegno costante dei bambini che si impegnano affichè possano apprendere tante cose nuove.

L’aiuto della maestra Rosa ci offre lo spunto per riflettere su quanto possa far bene anche un piccolo-grande gesto. Gli ultimi due anni ci hanno insegnato quanto è importante condividere, stare insieme, unire le forze. La distanza tra insegnanti e alunni che ha creato la DAD durante la pandemia, ha reso ancora più forte il legame tra maestri e scolari.

«Insegnare è toccare una vita per sempre…»