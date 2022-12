Il Vice Ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli in visita nel Vallo di Diano | VIDEO

Grande accoglienza per il vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli nel Vallo di Diano. Ad Atena Lucana, nell’auditorium del paese, infatti l’esponente del Governo Meloni, alla presenza tra gli altri del Commissario provinciale del partito, Alberico Gambino ha incontrato le istituzioni, esponenti locali e provinciali del partito ed i militanti di Fratelli d’Italia e del centro destra.

L’incontro con Edmondo Cirielli

Cirielli nel corso delle interviste rilasciate alla stampa ha rimarcato, in merito alla sanità Campana: “Ormai la regione è allo “scatafascio”, il diritto alla salute è fondamentale e Costituzionalmente garantito, per cui non può rimanere questa situazione”. In merito alla questione “sicurezza” nel territorio del Vallo di Diano, Cirielli, sostiene che il tema “non è aumentare le forze dell’ordine, ma bensì, a causa delle leggi fatte dalla sinistra, i malviventi dopo pochi giorni di carcere vengono liberati e continuano a delinquere” .

Sulla questione Tribunale di Sala Consilina, Cirielli ha tenuto a sottolineare: “Quando ero presidente della provincia di Salerno si parlò della possibile soppressione del tribunale di Sala Consilina, molti sindaci del Pd del territorio vennero da me e io li accompagnai dal Ministro della Giustizia. Riuscimmo a scongiurare la chiusura. E’ bastato il ritorno al potere del centro sinistra che il Tribunale di Sala Consilina è stato chiuso. Mi chiedo, aggiunge, quei sindaci del Pd adesso dove siano”.