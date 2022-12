Furto in gioielleria: fingono di voler acquistare e rubano 70 catenine d’oro

Continua l’allarme furti nel comprensorio del Vallo di Diano e questa volta il bottino è stato ingente. Ignoti sono riusciti a portare via una settantina di catenine d’oro per un valore pari a circa cinquantamila euro.

Furto in gioielleria, il caso

Il colpo è stato messo segno in una gioielleria di Prato Perillo. I ladri, una coppia di aspetto distinto, è entrata nella gioielleria fingendosi interessata all’acquisto di una catenina. Poi la coppia ha distratto il gioielliere riuscendo ad appropriarsi dell’astuccio che conteneva circa 70 catenina d’oro per il peso complessivo di un chilo.

Le indagini

Il caso è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione. In corso indagini per provare a rintracciare i ladri, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.

Purtroppo i furti nel Vallo di Diano sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane, soprattutto in abitazione.

Non è la prima volta che nel Vallo di Diano viene messo a segno un colpo con questo tipo di modalità, negli anni scorsi sono stati almeno due i casi di furti con destrezza di questo tipo messi a segno a Sala Consilina ed in entrambe i casi i ladri l’hanno fatta franca. L’ultimo furto simile in più recente è stato messo a segno in una gioielleria di Polla e in quella circostanza però dopo poco i ladri furono identificati ed arrestati.