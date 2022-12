“Vicini di casa” fa il pieno al botteghino. La commedia “afrodisiaca” arriva anche nel Cilento

“Vicini di casa” conquista le sale cinematografiche italiane, appassiona e diverte il pubblico. La commedia è già record di incassi al botteghino. Nel primo weekend di proiezioni nelle sale, infatti, ha fatto registrare un incasso di 608mila euro. Ora arriva anche nei cinema del Cilento.

Vicini di casa: il cast

La commedia “afrodisiaca” Vicini di Casa, vanta nel cast Caudio Bisio, Valentina Londini, Vinicio Marchioni, Vittoria Puccini, per la regia di Paolo Costello e scritto insieme a Giacomo Ciarrapico. In realtà si trata di un remake dell’opera spagnola Sentimental.

La trama

Al centro della storia due coppie: Giulio e Federica (Claudio Bisio e Vittoria Puccini) e Laura e Salvatore (Valentina Lodovini e Vinicio Marchionni).

I primi due stanno insieme da anni, ma ormai il loro matrimonio non funziona più come prima. I conflitti quotidiani aumentano. Una sera Federica sceglie di invitare i nuovi vicini di piano (Laura e Salvatore) che invece sono una coppia affiatata, vivace e rumorosa. Saranno loro a fare una proposta provocatoria che cambierà la serata e probabilmente la vita delle due coppie.

Dove vedere il film

Vicini di casa è arrivato al cinema lo scorso 1 dicembre. È una produzione Medusa film e presto sarà in streaming su Mediaset e in prima tv su Canale 5.

Sarà possibile vedere il film al cineteatro Tempio del Popolo di Policastro Bussentino fino al 12 dicembre (spettacoli ore 18:30 e 21). Il cinema Adriano di Sala Consilina, invece, lo proporrà fino al 13 dicembre (escluso lunedì 12) alle ore 21.

Gli altri film nelle sale del Cilento

Nelle altre sale del nostro territorio, il cinema Bolivar di Marina di Camerota, proporrà questo weekend Tre Uomini e un fantasma. Al De Filippo di Agropoli due spettacoli in programma: alle ore 18 Riunione di Famiglia alle 20.15 Bones and all. Pronti per un weekend al cinema?