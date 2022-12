Guasto ad una condotta: città a secco nel giorno dell’Immacolata: accade a Vallo della Lucania

Guasto alla condotta in piazza Vittorio Emanuele, rubinetti a secco nel giorno dell’Immacolata a Vallo della Lucania. Disagi dalla tarda mattinata di ieri per la comunità locale: molti quartieri del centro cittadino hanno dovuto fare i conti con l’assenza di acqua potabile proprio nel giorno di festa.

Guasto alla condotta: i disagi

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 10. In piazza Vittorio Emanuele era ben visibile la perdita d’acqua che aveva invaso il centro cittadino ma ogni dubbio è stato sciolto dalla comunicazione ufficiale arrivata agli uffici comunali dalla Consac Gestioni Idriche spa, gestore della manutenzione dell’impianto idrico cittadino che ha informato di una notevole perdita di acqua potabile accertata sulla sede della piazza, in prossimità dell’intersezione di via Alessandro Pinto.

L’intervento

Immediatamente, sul posto, sono arrivati gli operai che hanno provveduto con urgenza all’inizio dei lavori di riparazione del guasto alla condotta.

Numerose le telefonate arrivate agli amministratori cittadini da parte degli utenti rimasti a secco. Nella tarda mattinata si è capita l’entità del problema.

I disagi

Al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei pedoni, nonché, per la rapida esecuzione dei lavori, il comandante della polizia municipale ha dovuto adottare provvedimenti di limitazione della circolazione e della sosta veicolare sui tratti stradali interessati. È stato sospeso il transito di autobus ed autotreni in tutto il centro abitato da via Cammarota a piazza Vittorio Emanuele.

Le disposizioni sono valide con decorrenza immediata e fino alle 17 di oggi salvo diversa disposizione di proroga o di revoca anticipata. I lavori avviati ieri mattina sono andati avanti fino a tarda sera. Dovrebbero concludersi entro oggi, salvo ulteriori novità.

Notevoli i disagi per le famiglie di Vallo colpite dal disservizio. Il più grave segnalato e registrato negli ultimi anni. L’acqua è mancata in tutti i quartieri del centro cittadino. Solo nella parte bassa della città non si sono registrati disagi.

La Consac, l’amministrazione comunale e la polizia municipale con il comandante Antonio Musto hanno fornito la massima assistenza.