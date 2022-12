Agropoli, si accende la magia del Natale all’insegna della sobrietà | VIDEO

Si continua a respirare l’aria del Natale nel Comune di Agropoli e con l’accensione delle luminarie la cittadina cilentana si conferma essere capitale del giorno dedicato alla bontà.

Le magiche luci poste su tutto il territorio agropolese renderanno magiche le serate natalizie dei residenti e dei tanti turisti che, dallo scorso week-end, affollano le strade della città ed il favoloso Villaggio di Babbo Natale inaugurato il 1° dicembre e aperto fino all’8 gennaio 2023.

Il borgo e il Castello Angioino Aragonese trasformato in un luogo incantato, abitato da elfi che arrivano dal Polo Nord, la fabbrica dei giocattoli e la sala degli orologi che scandisce il tempo che ci separa dal Natale.

Un magico percorso fatto di tappeti blu, luci e tanti alberi di Natale che portano verso gli scaloni e la Porta della città vecchia.

Le dichiarazioni del sindaco Roberto Mutalipassi, le precisazioni

«Quest’anno non abbiamo voluto rinunciare agli addobbi, che però sono diversi rispetto agli altri anni. Abbiamo puntato infatti sul taglio di risorse e sul risparmio energetico, visto il particolare momento, senza però rinunciare all’atmosfera che solo queste decorazioni ci sanno regalare».

Tante le presenze nel fine settimana così come le prenotazioni per il villaggio di Babbo Natale che è una delle mete preferite dai turisti, ma che non perdono occasione di apprezzare ogni luogo della bellissima Agropoli.

Infine non bisogna dimenticare di onorare le tradizioni natalizie. È di buon auspicio, infatti, baciarsi sotto il vischio. L’appuntamento per gli innamorati è fino all’8 gennaio 2023, nel vicolo dove ha sede la pizzeria U’ Suricin.