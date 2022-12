Musei provinciali aperti nel giorno dell’Immacolata: la mappa

Nel giorno della solennità dell’Immacolata la cultura resta accessibile a tutti. La Provincia di Salerno, infatti, ha disposto l’apertura straordinaria di alcuni Musei provinciali. Saranno aperti: il Castello Arechi dalle ore 9.00 alle ore 17.00, la Pinacoteca Provinciale ed il Museo Archeologico Provinciale di Salerno dalle ore 9.00 alle ore 14.00, il Museo della Lucania Occ. di Padula dalle ore 9.00 alle ore 18.45.

“Rendiamo fruibili i nostri spazi museali – dichiara il Presidente Franco Alfieri – anche in momenti festivi come questo con lo scopo di intercettare i flussi turistici previsti sul nostro territorio. Per il ponte dell’Immacolata Salerno e provincia sono sold out, quindi noi come Provincia facciamo la nostra parte tenendo aperti alcuni musei. È un impegno, vista la carenza di personale a cui siamo costretti, ma il nostro patrimonio culturale rappresenta un attrattore importante che vogliamo mettere a disposizione.”

Musei provinciali e non solo

Non soltanto i musei provinciali resteranno aperti domani, 8 dicembre. Anche gli altri luoghi della cultura saranno accessibili al pubblico, da Paestum a Velia, passando per la Certosa di Padula.

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia proprio in questi giorni ha riproposto una promo natalizia che prevede la possibilità di regalare un abbonamento per i due siti archeologici a soli 10 euro.