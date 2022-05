Dalla Regione fondi per il museo di Padula

Con Decreto Dirigenziale n. 86 del 9 maggio 2022 della Regione Campania, pubblicato sul BURC in pari data, è stata approvata la graduatoria di legittimità e di merito per l’assegnazione dei contributi per spese di investimento di alcuni musei della Campania, fra i quali, tre riguardanti l’Ente Provincia di Salerno.

Si tratta della Pinacoteca Provinciale, per la manutenzione impiantistica, per un importo di 15.000 euro, del Museo della Ceramica di Villa Guariglia di Raito, per manutenzione generale, sempre per un importo di 15.000 euro e del Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale di Padula, sempre per manutenzione generale, per un importo di 13.160,46 euro.

“Un altro passo in avanti per la riqualificazione dei nostri splendidi Musei su scala provinciale”, dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, “I nostri musei devono fare da perno attorno al quale far girare nuove attrattive turistiche e culturali. Voglio ringraziare il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, per la nuova opportunità concessa”.

“Iniziano i processi di ammodernamento delle strutture museali della Provincia di Salerno”, dichiara il Consigliere Provinciale con delega all’Urbanistica, Politiche Culturali, Valorizzazione e Conservazione del patrimonio museale delle biblioteche e dei beni culturali Francesco Morra, “Con questi finanziamenti possiamo finalmente procedere al restyling dei nostri musei al fine di fruire al meglio del nostro patrimonio culturale. Un ringraziamento va anche al Settore Pianificazione Strategica, Sistemi Culturali e Urbanistica della Provincia”.