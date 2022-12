Maltempo ad Agropoli: ecco come segnalare i danni subiti

Una scheda per la richiesta di riconoscimento dei danni subiti agli immobili. A predisporla il comune di Agropoli a seguito del violento nubifragio, avvenuto in particolare il 19 novembre scorso, creando notevoli danni ad infrastrutture pubbliche e private.

Maltempo ad Agropoli: il modulo

L’Ente ha presentato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale ed è in corso la richiesta di finanziamento al Dipartimento Regionale di Protezione Civile delle somme necessarie alla refusione dei danni, nonché all’esecuzione delle opere necessarie alla rimessa in pristino delle infrastrutture danneggiate.

Pertanto, al fine di monitorare più dettagliatamente i danni subiti, è stato predisposto un modulo che i soggetti danneggiati possono compilare, per testimoniare l’effettiva consistenza e l’identità degli immobili danneggiati.

I cittadini che hanno subito danni sono invitati a trasmettere, all’Ufficio Protezione Civile del Comune, entro quindici giorni, la documentazione utile. Il modulo, con tutti i dettagli, è scaricabile sul sito web istituzionale www.comune.agropoli.sa.it.

Il commento

«Gli eventi dello scorso novembre – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – hanno comportato notevoli danni a privati cittadini e titolari di attività produttive. Al fine di velocizzare le procedure per la richiesta di risarcimento danni, l’ufficio Urbanistica e Protezione Civile ha predisposto un apposito modulo in cui coloro che sono stati danneggiati potranno evidenziare i danni subiti agli immobili e la spesa presunta per il ripristino. Una volta raccolti tutti i dati, verrà formalizzata la richiesta di ristoro agli Enti competenti».