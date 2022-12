L’ambasciatore della Bulgaria, Todor Stoyanov, in visita nel Cilento per visitare i luoghi che rimandano alla Nazione bulgara

Sono unite da un gemellaggio che ormai dura da anni la comunità di Celle di Bulgheria e la Nazione bulgara. Sono infatti diverse le iniziative che vengono realizzate nel piccolo centro cilentano per rinsaldare sempre di più i legami che intercorrono tra i due paesi.

Come ad esempio i festeggiamenti per l’arrivo della Primavera, come accade in Bulgaria, oppure l’insegnamento della lingua bulgara nelle scuole di Celle di Bulgheria, unico comune in Italia ad insegnarle ai propri studenti.

Motivo per il quale nella giornata di lunedì, l’ambasciatore della Bulgaria in Italia Todor Stoyanov, in visita nel nostro paese, ha deciso di recarsi nel piccolo centro collinare del Cilento per un saluto al Sindaco Gino Marotta e per visitare i luoghi che rimandano inevitabilmente alla Nazione bulgara.

«Per me è veramente un grande piacere e un onore essere oggi a Celle di Bulgheria in compagnia del Sindaco Gino Marotta – ha dichiarato l’ambasciatore Todor Stoyanov – i nostri rapporti sono eccellenti ormai da tempo ed è nostra intenzione programmare nuove iniziative che ci legheranno anche nel prossimo futuro. Questi i motivi che mi hanno spinto oggi a visitare il Comune di Celle di Bulgheria e a portare un saluto al Sindaco e all’intera cittadinanza».

Subito dopo la visita presso la casa comunale, l’ambasciatore insieme al primo cittadino e a parte dell’amministrazione comunale si è recato nei luoghi più importanti di Celle di Bulgheria come la Chiesa di Santa Sofia e la piazza dedicata al condottiero bulgaro Altzek che guidò la sua popolazione verso il Sud Italia e probabilmente anche a Celle di Bulgheria.