Cambiare il mondo con un libro…forse si può! «Book sharing», Castellabate approva il progetto

L’amministrazione comunale di Castellabate, retta dal sindaco Marco Rizzo, ha approvato, con delibera di Giunta, il progetto book sharing-leggere è condividere.

Cos’è il book sharing?

Prevede lo scambio, gratuito, di libri tra persone in spazi liberi. Il progetto prevede, inoltre, l’installazione di casette dei libri sparse sul territorio, come già è accaduto in altri Comuni, in cui sarà possibile depositare e prendere libri per cibare la mente.

La finalità è quella di incentivare la lettura, soprattutto tra giovanissimi, grazie alla fruizione di luoghi di scambio e di condivisione da effettuare all’aria aperta e stimolando i ragazzi allo scambio culturale, un modo anche per condividere opinioni.

Il commento

«Come amministrazione, intendiamo promuovere la lettura e la cultura del libro presso fasce sempre più larghe di popolazione», osservano da palazzo di città. Pertanto, considerato che in molti Comuni, da tempo, si sta diffondendo il book sharing con l’iniziativa “Prendi un libro – lascia un libro”, «una sorta di minibiblioteca fondata sulla condivisione dei libri alla cui creazione e gestione partecipano tutti gli utenti, anche noi vogliamo dare il nostro contributo»