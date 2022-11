Il Cilento investe sulla cultura: una «casetta» per prendere e donare libri installata a Giungano

Giungano ha la sua casetta dei libri. Si tratta di un dono ricevuto dall’ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – sede provinciale di Salerno, che l’ha consegnata nei giorni scorsi, per mano di alcuni delegati, all’amministrazione comunale retta dal sindaco Giuseppe Orlotti.

Casetta dei libri, ecco che cos’è

La Casetta dei Libri, installata presso il Centro Servizi del Comune situato in località San Giuseppe resterà a disposizione di tutti i cittadini che potranno usarla per scambiare, prendere o anche donare libri gratuitamente. Prendi un libro, riporta un libro. È racchiusa in una semplice frase l’intera filosofia alla base del funzionamento di una casetta dei libri.

Una sorta di mini-biblioteca fondata sulla condivisione dei libri alla cui creazione e gestione partecipano tutti gli utenti. Una piccola casetta in legno, dalla quale chiunque può prendere gratuitamente in prestito un libro lasciandone un altro, nell’ottica della condivisione della conoscenza e dei suoi strumenti primari, i libri.

In occasione della cerimonia di consegna della Casetta dei Libri è avvenuta anche la premiazione del torneo «Amici delle Acli» svoltosi in memoria di Franco Palumbo, socio dell’Acli e compianto sindaco di Giungano e Capaccio Paestum.

A prendere parte alla cerimonia anche i figli di Palumbo, Sabrina e Mario; il primo cittadino di Giungano, Giuseppe Orlotti; il vicesindaco Franco Russomando; il consigliere delegato alla Cultura, Carmelo Verdevalle e il presidente della Pro Loco, Francesco Astone.